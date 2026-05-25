世帯年収が1000万円を超えても、意外と堅実な生活をしている家庭は少なくない。投稿を寄せた栃木県の40代男性（不動産業経営／世帯年収1800万円）は、自身の収入が1500万円で妻が300万円。北関東の「標準的な一軒家」に住んでおり、普段の暮らしについては「お金の心配はなく欲しいものは買えるが、贅沢や無駄遣いはしない」と語る。（文：篠原みつき）「食べたいものを食べますが、身体に良いものを選んでいます」食費については