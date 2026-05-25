データセンターはクラウドサービスやウェブサービスに加え、AIの利用拡大を支える重要なインフラですが、稼働に伴う排熱が周辺地域に与える影響も注目されています。アリゾナ州立大学の研究チームがフェニックス都市圏にある4つのデータセンター周辺で車載センサーを使って測定したところ、風下側の住宅地で風上側より気温が高くなる実例が確認されました。Data Center Waste Heat as an Emerging Urban Thermal Hazard: First Fie