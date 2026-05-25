職場で初対面の相手から、突然的外れな説教をされたら誰だって腹が立つだろう。投稿を寄せた40代女性（事務・管理／年収400万円）は地方の放送局で働いていたとき、ふいにやってきた新役員に信じられない絡まれ方をしたという。女性の業務は放送データの管理で、「ミスがすぐ放送事故に繋がる作業」のため、自席のパソコンに向かって集中して仕事に取り組んでいた。（文：篠原みつき）「普通にデスクで仕事をしていたら……」そこ