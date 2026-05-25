現代では幽霊の存在も科学的に説明できると言われているが、そうはいっても「見える」がゆえに困ることもあるようだ。投稿を寄せた兵庫県の50代女性は、何十年も前、中卒で就職した会社での出来事が今も忘れられないという。そこは誰もが知る大企業の下請け工場で、地元では一大産業として有名だったが、同時に「出る」ことでも有名な場所だった。当時10代後半だった女性は人一倍感受性が高かったらしく、「ソリャ〜見るわ見るわで