駅や街中で、自分より弱そうな相手を狙ってわざと体当たりをしてくる“厄介な輩”が後を絶たない。編集部には、実際に被害に遭った人からの投稿が多く寄せられている。東京都の50代女性（事務・管理）は、去年の秋に新宿駅で体験した悪質な被害について明かす。JR中央線のホームに向かっていたときのことだ。通りすがりの男に標的にされたという。（文：篠原みつき）「私は階段を上っている最中で、衝撃で後ろに落ちそうになり非常