秋元康氏（６８）プロデュースの新男性アイドルグループ「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ」が２４日、東京ドームシティラクーアガーデンステージでお披露目イベントを開催した。夢の会場に向かって、高らかに宣言した。東京ドームの目と鼻の先にあるステージで「君とＳｏｍｅｄａｙ」「ごめん愛こそ全て」などを熱くパフォーマンス。集まったファンの前で冨澤琉はドームを指差しながら「いつか、あそこに立ちたいと思っています」と誓