世帯年収1000万円といえば大台に乗った感があるが、子どもが3人ともなると、そこまで派手な生活ができるわけでもないようだ。静岡県の40代男性（建築・土木技術職／世帯年収1000万円）は、土木の現場監督として働き、自身が900万円、妻が100万円を稼いでいる。男性は「田舎の新築一軒家35年ローン」を抱えているほか、地方ならではの出費もある。「田舎なので車は2台（普通車・軽自動車）あって、1台はローン返済中 食費は月に7