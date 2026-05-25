左から菅田将暉、仲野太賀 5月24日、大河ドラマ「豊臣兄弟！」のトークライブ「小一郎・半兵衛編」が名古屋で開催された。ステージには、主演の木下小一郎長秀役を務める仲野太賀と、竹中半兵衛役の菅田将暉が登壇。観覧の応募倍率は40倍に達し、会場には約1000人のファンが詰めかけた。【写真】大河ドラマ『豊臣兄弟！』 トークライブ in 名古屋〜小一郎・半兵衛編〜イベントの模様10代からの友人同士である二人は