週5日、1日8時間労働はきつい、もっと休みたい、という意見も最近は普通に出るようになっているが、昭和から平成を生き抜いてきた中高年世代は驚きを隠せないようだ。投稿を寄せた京都府の女性（サービス・販売・外食）は現在62歳。「週5日、1日8時間労働が普通（標準）だと思って働いてきたので、自分より若い世代の方がそれをきついと感じていると聞き、驚きました」と率直な心境を綴る。彼女の職場でも、50代・60代の同僚たちが