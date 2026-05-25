音楽ユニット「ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢΛＢＹ’Ｓ」が２４日、東京・世田谷区の昭和女子大人見記念講堂で２０周年ツアーのファイナル公演を行った。昨年９月から９か月かけて全２９公演を完走。ファンキー加藤は「長い旅路を経て、本日いよいよファイナルとなりました！最高のファイナルにしたい」とあいさつすると、モン吉も「ようやくここにたどりつけて感無量っす」と話した。公演では、デビュー曲の「そのまんま