◆パ・リーグ楽天８―５ロッテ（２４日・楽天モバイル最強）楽天が初回に８安打８得点の猛攻で奪ったリードを守り抜き、連敗を５で止めた。初回の８得点は１８年４月１５日の西武戦（楽天生命）と並ぶ球団最多タイ。パ・リーグ最下位ながら、課題の攻撃力が上向きな楽天は、２６日からのセ・パ交流戦で台風の目になるのか。８年前の初回８得点も現場で取材した遊軍・星野和明記者が「見た」。９回に４点差をひっくり返された