５月末で活動終了する嵐が、３１日に東京ドームで行う最終公演の生配信を告知するＣＭが、２４日午後５時５９分３０秒から日本テレビ、テレビ朝日、ＴＢＳ、テレビ東京、フジテレビの５局で一斉に放送された。「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の掛け声を合図に、デビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」に合わせて国立競技場やハワイでのライブなど、５人の過去の映像が映し出され、最後には「嵐、ラストステージ。『ＷｅａｒｅＡＲ