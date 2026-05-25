◆春季高校野球近畿大会▽１回戦報徳学園３―１龍谷大付属平安（２４日・わかさスタジアム京都）近畿大会の１回戦２試合が行われた。龍谷大平安のプロ注目右腕・川島謙心（３年）が５回から２番手で登板。１２球団のスカウトが視察した中で、５回２失点で報徳学園に敗退した。報徳学園はエース左腕・沢田悠佑（３年）が、６安打１失点で完投した。天理は１２安打９得点で京都外大西に８回コールド勝ちした。プロ注目の川島