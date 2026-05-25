◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）さあ、ダービーウィークだ。第９３回日本ダービー・Ｇ１は５月３１日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。２３年生まれの３歳馬７９４４頭の頂点を目指す競馬の祭典で、歴代単独最多の６勝を挙げる武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は今年、ゴーイントゥスカイに騎乗。上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝との２１歳差コンビで目指すのは、歴代