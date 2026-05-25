◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）巨人は阪神に３タテをくらい、今季ワーストの４連敗となった。先発の竹丸和幸投手は５回に梅野にソロ、同じドラフト１位の立石に２ランを許すなど、６回４失点で３敗目。ここまで５勝を挙げているドラフト１位左腕のさらなるレベルップへ向け、スポーツ報知評論家の宮本和知氏が「カウント１―１」からの１球をテーマとした。竹丸は一番打たれたくない、打たせては