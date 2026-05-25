◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１８節磐田１−０札幌（２３日・プレド）前半戦はどうなるかと思っていた今リーグ戦だったが、グループ２位で終われたのは良かった。力的には札幌が１位になっておかしくなかったとは思うが、２３日の試合で個の能力の高さを見せた磐田が８位だったように、難しいリーグだったのは確か。守備をしっかり固めてきた相手をこじ開けることができずに敗れこそしたが、総じて納得できる結果を