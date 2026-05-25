日本ハムの宮西尚生投手（４０）が２４日、自ら記す連載「勇往邁進（ゆうおうまいしん）」で、史上４人目の９００登板を可能にした体との向き合い方をつづった。来月６月２日に４１歳を迎える鉄腕がケアへのこだわりを明かし、野球少年、少女には野球を長く続けるために予防の重要性を訴えた。ケア（体の手入れ）に関しては人一倍、時間をかけている自信があります。歴代で一番、トレーナーの手を借りているかもしれません。自