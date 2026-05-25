第79回カンヌ映画祭授賞式が23日（日本時間24日）フランスで開かれ、濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）にダブル主演した岡本多緒（41）とベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）が、共同で女優賞を受賞した。日本人俳優の女優賞受賞は史上初の快挙。俳優賞の受賞も、男優賞を受賞した04年の柳楽優弥（36）、23年の役所広司（70）に続き3人目。世界3大映画祭での女優賞受賞は、14年のベ