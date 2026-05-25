手越祐也と小泉孝太郎が、6月8日放送のTBS系ドキュメント旅『手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ〜アテのないアテ探し〜』（後11：56）に出演する。これに先駆け、コメントが公開された。【番組カット】景色の良い場所でお酒をたしなむ手越祐也＆小泉孝太郎同番組では、酒好きコンビの手越と小泉がMCとして初タッグを組み、ゲストとともにその土地ならではの“最高の酒のアテ”を探す旅をする。完全ノープランで、その場の出会