FUNKY MONKEY BΛBY’Sが24日、東京・昭和女子大学人見記念講堂でデビュー20周年全国ツアー「そのまんま東へ西へ」最終公演を開催した。昨年9月から9カ月間、全国28会場を回った全国ツアー。この日はデビュー曲の「そのまんま東へ」や代表曲「告白」「ヒーロー」「あとひとつ」「悲しみなんて笑い飛ばせ」など、20年間で生み出した名曲から23曲を熱唱。2000人のファンの魂を揺さぶった。モン吉（47）は「9カ月、完走できて感無量っ