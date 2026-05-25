フィリピンで建設中のビルが倒壊する事故があり、少なくとも1人が死亡しました。20人以上ががれきの下敷きになっているとみられていて、地元当局が捜索を続けています。フィリピンのルソン島中部アンヘレスで24日、建設中の9階建てのビルが倒壊しました。地元当局はこれまでに少なくとも1人が死亡したと発表、ロイター通信は21人の行方が分からなくなっていると報じています。また、AP通信によりますと、がれきの破片が近くの宿泊