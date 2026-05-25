俳優・磯村勇斗が、今田美桜主演のテレビ朝日系連続ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（毎週火曜後9：00／7月スタート）に出演することが決定した。磯村は本作で初の医師役に挑戦する。【写真】初々しい！『ドクターX』では看護師役を務めた今田美桜1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台とした本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐためともに立ち上がり、一歩