【北京共同】パキスタンのシャリフ首相は24日、北京を訪問した。26日まで中国に滞在して習近平国家主席と会談し、協力関係の強化を打ち出す。中国国営中央テレビが報じた。パキスタンが仲介する米国とイランの協議も首脳会談の議題になりそうだ。シャリフ氏の訪中は23日から4日間の日程。北京入りに先立ち浙江省杭州を訪問し、24日に両国の企業関係者らが参加するビジネスフォーラムに出席した。習氏はトランプ米大統領やロ