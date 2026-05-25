戦闘終結に向けアメリカとイランは、ホルムズ海峡の開放と高濃縮ウランの処分をめぐり基本合意したと報じられました。ただ、最終合意までには数日かかる見通しだということです。ニューヨーク・タイムズは24日、アメリカの政府当局者の話として、アメリカとイランはホルムズ海峡を開放し、イランが高濃縮ウランを処分することを約束することで基本合意したと報じました。ただ、最終的な合意に向けてはトランプ大統領とイラン側の最