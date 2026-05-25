DeNAのビシエド選手が24日のヤクルト戦をもってチームを離れる見通しとなり、相川亮二監督がビシエド選手との別れを惜しみました。ビシエド選手は2016年にNPBデビュー。昨季のシーズン途中にDeNAに加入し、ここまで11年間日本球界で活躍してきました。相川監督はビシエド選手について「(日本に)来たときから本当に素晴らしいバッター。ベテランになっても変わらずたくさんの準備をしてくれて。前向きにいつもやってくれてました」