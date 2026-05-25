FUNKY MONKEY BΛBY’Sが24日、東京・昭和女子大学人見記念講堂でデビュー20周年全国ツアー「そのまんま東へ西へ」最終公演を開催した。デビュー曲の「そのまんま東へ」や代表曲「告白」「ヒーロー」「あとひとつ」「悲しみなんて笑い飛ばせ」など、20年間で生み出した名曲から23曲を熱唱。2000人のファンの魂を揺さぶった。06年にデビューし、09年から4年連続でNHK紅白歌合戦に出場。13年に一度解散するも、21年にファンキー加藤