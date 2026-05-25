列強国を下して評価を高める日本は、本大会でどこまで勝ち上がれるだろうか(C)Getty Images来月12日にFIFA北中米ワールドカップ（W杯）がいよいよ開幕する。森保一監督が率いる日本代表は、すでに決定しているメンバーの顔触れも国内外で話題となる中で、これまで積み上げられてきたチームとしての実績も高い評価を集めている。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像