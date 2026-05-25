◆米大リーグブルワーズ１―５ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが３打数無安打に終わり、今季最長となる９試合連続安打で途切れた。先発の山本由伸投手（２７）は７回７安打１失点の好投で今季４勝目を手にした。チームは２４年７月５〜７日以来２年ぶ