◇ナ・リーグドジャース5―1ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場したが、9回にまで3打数無安打で10試合連続安打はならなかった。それでも2四球を選んで出塁するなど、自分の打撃スタイルを貫いた。4点リードの9回、しっかりボールを見極めてフルカウントから四球を選んだ。4打席目までは快音は聞かれなかっ