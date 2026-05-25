落語家柳亭小痴楽（37）が、28年に6代目柳亭痴楽を襲名することを24日、パーソナリティーを務めるNHKラジオ「小痴楽の楽屋ぞめき」生放送内で発表した。ゲスト出演した落語芸術協会春風亭昇太会長（66）から「お父さんの名前を継ぐのは勇気がいること」と言葉を受け「とうとう腹づもりを。ずっと逃げていたが、人生に1回くらいはちゃんとしたほうがいいなと。2年間時間をいただいて、人間を磨きたい」。