◆パ・リーグ西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）ポーカーフェースで重圧を包み込んで投げきった。２点リードの９回、西武の守護神・岩城は１点を失いなお２死二、三塁とするも、中川を１４８キロ直球で二飛に打ち取った。パ・リーグ単独トップとなる１６セーブに到達。「めちゃくちゃしんどかった。チームが勝って終われたので、ホッとしている部分が大きい」。２日でオリックスから首位を奪い返し、胸をなで下ろ