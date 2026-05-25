三代目JSOULBROTHERSの山下健二郎（41）が25日までに自身のインスタグラムを更新。24日に41歳誕生日を迎え、メンバーに胴上げされるショットを投稿した。山下は「41歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。続けて「メンバーに胴上げしてもらいました」と胴上げで祝福されるショットも投稿した。この祝福に「幸せ者です」と喜びを記した。それでも「腰と首痛い」と“代償”を明かしつつ「みんなありがとう」と感