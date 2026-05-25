6人組ダンス＆ボーカルグループWATWINGの福澤希空（のあ、22）が24日、都内で「福澤希空ファースト写真集希空ノゾミゾラ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。「他のメンバーが写真集を出していてうらやましかったので、かなえられたのがうれしい」。4キロ減量して沖縄で撮り下ろした。ジム通いも始め「八村倫太郎が一番マッチョなので、それより大きくなりたい」と体づくりの目標を掲げた。