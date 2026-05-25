◆サッカー高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグＷＥＳＴ▽第９節名古屋Ｕ―１８５−２磐田Ｕー１８（２４日、ヤマハスタジアム）ジュビロ磐田Ｕ―１８は２―５で名古屋に黒星を喫して４連敗となった。３失点した前半が「もったいなかった」と安間貴義監督（５７）は振り返った。大型選手がそろう名古屋の攻撃陣にパスワークで崩されて防戦一方。「１、２点の失点は覚悟の上。でも前に蹴っても相手に取られるだけ。パスをつ