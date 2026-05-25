ものまねタレントりんごちゃんが24日までにインスタグラムを更新。卜部弘嵩（37）、高橋ユウ（35）夫妻の自宅を訪れたことを報告した。りんごちゃんは「ユウちゃん家ファミリーにも逢えてガールズトークもできてユウちゃん手料理神すぎてさいこうにガチ幸せすぎた日」とつづり、一家との集合写真や、手料理の写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「手作りご飯でおもてなしりんごちゃん愛されてますね」「また痩せま