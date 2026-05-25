グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。髪やネイルをメンテナンスした様子を投稿した。「メンテナンスでカットトリートメントとリタッチネイルはシンプルだけど指先が美しく見えるデザインに」と整ったヘアスタイルやネイルを披露した。また、別の投稿では「エガフェス2026に出演」と今月30日に富士急ハイランドで行われる「エガフェス」のポスターを添え、「エガちゃんねるにて情報解禁