5月31日（日）東京競馬場で行われる、第93回日本ダービー（G1・3歳オープン・牡牝・芝2400m）の登録馬は下記の通り。3歳馬の頂点を決める大一番。皐月賞馬ロブチェンなど20頭がエントリー。【皐月賞】ロブチェンがまさかの逃げ切りでクラシック初戦V…レコードタイムも樹立混戦の3歳牡馬路線アウダーシア57.0アスクエジンバラ57.0アルトラムス57.0エムズビギン57.0カフジエメンタール57.0グリーンエナジー57.0ケント