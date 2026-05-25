5月30日（土）京都競馬場で行われる、第9回葵ステークス（G3・3歳オープン・芝1200m）の登録馬は下記の通り。函館2歳ステークスVのエイシンディードなど22頭がエントリー。レイチェル・キングが存在感を示す…9番人気エイシンディードで波乱を演出22頭がエントリーアンジュプロミス55.0ウチュウノセカイ57.0エイシンディード57.0ガラベイヤ55.0クリエープキー55.0コックピットサイト57.0ショウナンカリス55.0シラ