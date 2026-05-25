5月24日、東京競馬場で行われた第12R・丹沢ステークス（ダ2100m）は、武豊騎乗の1番人気ギュルヴィが快勝。磐石のレース運びでオープン入りを果たした。1着ギュルヴィ武豊騎手「抑えきれない手応えでしたので逃げる形になりましたが、最後また引き離していますし強い内容でした。上でも楽しみです」レース結果、詳細は下記のとおり。5月24日、東京競馬場で行われた12R・丹沢S（4歳上3勝クラス・ハンデ・ダ2100m）は、武豊