5月24日、盛岡競馬場で行われた12R・あすなろ賞（M3・3歳上・ダ1800m）は、笹川翼騎乗の1番人気、ラッキードリーム（牡8・岩手・板垣吉則）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のリケアカプチーノ（せん4・岩手・菅原勲）、3着にサクラトップキッド（牡5・岩手・伊藤和忍）が入った。勝ちタイムは1:51.6（稍重）。1着ラッキードリーム笹川翼騎手「ここ何戦かテンの行き脚が少しつかなかったので、今日もスタートは決まっているん