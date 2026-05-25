5月24日、高知競馬場で行われた第6R・福永洋一記念（4歳上・ダ1600m）は、野畑凌騎乗の4番人気、ライラボンド（牡7・船橋・新井清重）が快勝した。5馬身差の2着に2番人気のエコロクラージュ（牡7・兵庫・保利良平）、3着にロレンツォ（牡8・高知・田中守）が入った。勝ちタイムは1:41.3（不良）。1番人気で宮川実騎乗、プリフロオールイン（牡5・高知・打越勇児）は、4着敗退。レース序盤、人気のプリフロオールインが先行、