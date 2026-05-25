5月24日、高知競馬場で行われた第4Rで、宮川実騎手（高知・打越勇児厩舎所属）が地方競馬通算2500勝を達成した。同レースでローガンパスに騎乗して勝利を挙げ、1万4929戦目で節目の記録に到達した。地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップは高知・宮川実騎手が優勝「次は2700勝を目指して」宮川騎手は「ありがとうございます。2000勝してから次の目標として2500勝と思っていたので良かったです」とコメント。「2500勝の意識