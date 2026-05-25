第1回新潟競馬のリーディングジョッキーに、12勝を挙げた舟山瑠泉騎手（美浦・田中博康厩舎所属）が輝いた。2位にはF.ゴンサルベス騎手、3位には丹内祐次騎手がランクインした。舟山騎手が春の新潟競馬でリーディングを獲得するのは今回が初となる。舟山騎手は「新潟リーディングを取れたのは、本当に僕が何か変わったというよりも、田中博康調教師をはじめ、中村剛士さん（騎乗依頼仲介者）が本当にいい馬を集めてくれて、美