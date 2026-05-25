気軽に楽しめるアンダーボーンスポーツホンダのマレーシア法人であるBoon Siew Honda Sdn Bhdが、アンダーボーンモデル「Dash125」の2026年仕様を2026年4月に公開しました。このモデルは、東南アジア諸国で高い人気を誇り、スポーティかつコンパクトなデザインで、日々の通勤手段として実用的な選択肢とされています。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「ダッシュ125」です！ 画像で見る発表された2026年モデルでは、ボデ