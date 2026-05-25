高層住宅群火災で妻を亡くした葉家駒さん＝12日、香港（共同）【香港共同】香港で168人が死亡した高層住宅群の大規模火災が起きてから26日で半年。住民の葉家駒さん（68）は、40年以上連れ添った妻を亡くした。「妻のために正義を追い求める」。火災の発生や被害拡大を招いた全ての関係者に対し、責任を問いたいとの思いを強めている。昨年11月26日午後、葉さんは妻の白瑞蓮さん＝当時（66）＝と17階の自宅にいた。物音と焦げ