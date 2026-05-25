モデルでタレントの藤田ニコル（28）が24日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて産後ダイエットについてつづった。フォロワーから「4月に出産した新米ママです1ケ月経ってダイエット始めてますか、、？」と質問が寄せられた藤田は「そろそろゆるく始めようかなとまずは食事から」と回答した。続けて「あと11キロ笑お仕事戻ってもむっちりでも許してね色々試しは試してみます！トレーニングもOKがでたら自重