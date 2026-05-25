◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）打った瞬間だった。吉川の打球は一直線に右翼スタンドに伸びていった。今季１号は、昨年６月５日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来、約１年ぶりの本塁打。チームは阪神に３連敗を喫し「特に何も思わないです」と悔しさをにじませた。「７番・二塁」で先発出場。１―６の７回１死二塁で先発・才木の１５１キロ直球を芯で捉えると、白球はそのままスタンドイン。打球速度は