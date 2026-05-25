◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、４点リードの９回１死走者なしで迎えた５打席目は四球を選んだ。現在は今季最長９試合連続安打中だが、ここまでは３打数ノーヒット２四球で、記録更新は厳しい状況となった。相手先発は２５