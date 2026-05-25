米大リーグは２４日（日本時間２５日）、各地で行われた。ドジャースの山本由伸は敵地ウィスコンシン州ミルウォーキーでのブルワーズ戦に先発し、７回７安打１失点と好投。４勝目を挙げた。試合は５−１だった。（デジタル編集部）山本は立ち上がり、ボールが先行することが多く、たびたび出塁を許した。初回は無失点だったが、二回は死球とヒットで迎えた一死一、三塁のピンチで内野ゴロの間に１点を失った。ただ、大きく崩