■MLBブルワーズードジャース（日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド）ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのブルワーズ戦に今季10度目の先発、7回、92球を投げて、被安打7、奪三振3、四死球2、失点1（自責点1）。先制点を許したが、5回に味方打線が勝ち越し、山本もピンチを招いたが2併殺で切り抜けるなど7回1失点の好投で4勝目の権利を手に好調の中継ぎ陣にマウンドを託した。前回19日のパドレス戦では1回に失点し